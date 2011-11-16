Завтра обещают до 10° мороза

В четверг, 17 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Крыму местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью – 7-2° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья местами 10-8° мороза, на побережье морей – около 0°; днем - от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму - 2-7° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-2° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 5-3° мороза, днем – 1-3° тепла.