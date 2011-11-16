СБУ взяла на горячем руководство и инспекторов таможенного поста «Луцк»

В Волынской области сотрудники СБУ совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины разоблачили противоправную деятельность служащих таможенного поста «Луцк» Ягодинской таможни, которые систематически взимали взятки с субъектов внешнеэкономической деятельности за ускорение таможенного оформления грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, по данным пресс-центра, 14 ноября на завершающем этапе спецоперации правоохранители задержали «на горячем» группу работников таможенного поста «Луцк» сразу после того, как они получили очередную взятку от представителя коммерческой структуры и передали эти деньги руководителю таможенного поста. Среди задержанных - начальник таможенного поста «Луцк», его заместитель, начальник сектора и несколько инспекторов Государственной таможенной службы Украины.

СБУ установила, что на таможенном посту «Луцк» Ягодинской таможни действовала вертикально построенная коррупционная схема: в течение каждого дня руководители и инспекторы таможенного поста противоправно получали в среднем от 20 до 30 тыс. грн., говорится в сообщении.

Во время обысков в служебных кабинетах и жилье задержанных правоохранители изъяли 150 тыс. дол. и почти 30 тыс. грн., незаконно полученных от субъектов внешнеэкономической деятельности за несколько последних дней. Купюры были разделены и обернуты в листы бумаги, на которых указано название фирмы, сумма взятки и фамилия работника таможенного поста, который получал деньги. Также изъяты записные книжки, в которых злоумышленники учитывали собранные таможенными инспекторами взятки.

Как подчеркнули в СБУ, более десяти работников таможенного поста дали показания, что начальники заставляли их требовать от субъектов ВЭД денежные средства, 70 процентов которых передавались непосредственно руководству поста.

По материалам СБУ отделом по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.