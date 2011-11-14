Близ метро «Контрактовая площадь» построят стеклянный куб

В Киеве на Контрактовой площади через три года может появиться археологический музей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главу КГГА Александра ПОПОВА.

В частности, он отметил, что сейчас городская администрация совместно с ведущими археологами Петром ТОЛОЧКО, Глебом ИВАКИНЫМ и Михаилом САГАЙДАКОМ рассматривает проект создания такого музея.

«Институтом археологии проведена огромная работа, поэтому я одобряю идею музеефикации тех объектов, на которых сегодня уже проведены раскопки или проводятся до сих пор. Я с удовольствием ее поддержу», – сказал А.ПОПОВ.

Так, в соответствии с предложенным проектом, вблизи метро «Контрактовая площадь» планируется построить стеклянный куб, который не будет выходить за уровень грунта и в котором разместят археологические находки. По словам археологов, этот проект можно реализовать за 2-3 года.

«Наша задача – сохранить археологическое наследие столицы. Городская власть поддержит и обязательно примет участие в реализации таких проектов», – заверил А.ПОПОВ.