В пяти городах Украины покажут «Три истории Галичины»

15-21 ноября в Киеве, Харькове, Львове, Черновцах и Одессе состоятся показы документального фильма "Три истории Галичины", режиссерами которого являются украинка Ольга ОНЫШКО и ливанка Сара ФАРГАТ.

Как сообщили УНИАН организаторы, в рамках показа ленты будет проходить обсуждение актуальных тем фильма при участии представителей студенческой молодежи, этнических сообществ, общественных деятелей, местной власти и других представителей общественности.

Творцы "Трех историй Галичины" рассказывают, что в ленте рассказывается о трех человеческих судьбах во время Второй мировой войны на Галичине: украинской, еврейской и польской. Оказавшись между Гитлером и Сталиным, каждый из героев своей истории, рискуя жизнью, действовал согласно обстоятельствам, которые складывались на то время.

Лента "Три истории Галичины" уже демонстрировалась в кинотеатрах США, Канады, Германии, Великобритании и Франции.

Показы и обсуждения с видеозаписью будут проходить по такому графику:

15 ноября – Киев (кинотеатр «Кинопалац», ул. Институтская, 1, 19.00), модератор дискуссий Юрий МАКАРОВ;

16 ноября – Харьков (Еврейский культурный центр «Бейт Дан», ул. Тобольская, 46, 18.00), модератор дискуссий Филипп ДИКАНЬ;

17 ноября – Львов, кинодворец «Коперник» (ул. Коперника, 9, 18.00), модератор дискуссий Василий РАСЕВИЧ;

18 ноября – Черновцы, кинотеатр «Черновцы» (ул. Университетская, 10, 15.00), модератор дискуссий Сергей ОСАДЧУК;

21 ноября – Одесса, Украинский клуб Одессы (ул. Екатериненская, 77, 14.00), модератор дискуссий Диана КЛОЧКО.