СБУ прикрыло контрабандный автосалон в Киеве

Управление СБУ в городе Киеве пресекло деятельность контрабандистов, которые ввозили в Украину автомобили.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в результате проведения Управлением столичной СБУ комплекса мероприятий пресечена деятельность одной из противоправных схем, к которым прибегают контрабандисты при ввозе, растаможивании и регистрации в Украине автомобилей зарубежного производства.

Установлено, что по предварительному сговору двое злоумышленников - 32-летние граждане Украины Игорь К. и Вячеслав З. - разработали и реализовали план мошенничества. В частности, сообщники изготовили копию заграничного паспорта гражданина Украины на имя несуществующего лица, по которому Игорь К. представлялся частным предпринимателем. На вымышленную фамилию и заключались соглашения с немецкой фирмой "Даймлер Крайслер АГ" о приобретении автомобилей "Мерседес Бенц Вито" и "Мерседес Бенц Атего" на заводе за границей. В соответствии с договором, 15% стоимости автомобилей покупатель платил за три месяца до поставки, а остальные 85% - после ввоза машин в Украину. Через банковские счета, открытые в Латвийской Республике, сообщники Игоря К. и Вячеслава З. перечислили в Германию предоплату. Причем, чтобы подтвердить, что несуществующее частное предприятие имеет финансовые возможности для полного расчета, злоумышленники изготовили и предъявили иностранным партнерам фиктивные справки о согласии одного из киевских банков предоставить целевую ссуду. На заказанных в Прибалтике автотрейлерах были доставлены в Киев приобретенные мошенниками на фирме "Даймлер Крайслер АГ" автомобили.

Выполняя преступное намерение, с целью осуществления контрабанды и уклонения от уплаты налогов при ввозе автомобилей в Украину, злоумышленники изготовили поддельные договоры купли-продажи и счета-фактуры, в которых была занижена реальная стоимость соглашения. Например, по фальшивым договорам, груз из Германии уже адресовался не частному предпринимателю, а одной из фиктивных коммерческих структур столицы, за директора которой подделывал подписи Игорь К. Манипуляции с подделкой документов и предоставлением ложных сведений работникам таможни, “ГосавтотрансНИИпроект” и ГАИ позволяло преступникам легализовать автомобили в Украине.

Однако эта контрабандная схема была пресечена Управлением СБУ в г. Киеве. Организаторов аферы, Игоря К. и Вячеслава З., установили и задержали. Злоумышленники обвинялись в совершении мошенничества, контрабанде, уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, а также в подделке документов, печатей, штампов, бланков и использовании поддельных документов (преступлениях, предусмотренных ст. 190, 201, 212, 358 Уголовного Кодекса Украины).

По приговору и решением судебных органов злоумышленники признаны виновными по всем пунктам обвинений. Игорю К. назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Вячеславу З. - пять лет. Предметы контрабанды и личное имущество осужденных конфискованы в доход государства.

В целом, в ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на противодействие контрабанде автомобилей, Управлением СБУ в г. Киеве только в июне-июле этого года возбуждено три уголовных дела, в которых речь идет о незаконном перемещении через государственную границу Украины иномарок представительского класса на общую сумму около 1 млн. 200 тыс. грн.