В колодце теплотрассы сгорели двое бездомных
09:48, 08 ноября 2011Общество
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Трагедия в Луганске
В Луганске в колодце теплотрассы сгорели два бомжа.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, пожар произошел вчера в квартале Шевченко.
Возгорание мусора в колодце произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
На месте пожара были обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины, без определенного рода занятий, личность которых устанавливается.
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