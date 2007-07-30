Соцпартия: или внеочередая сессия, или исчезновение коалиции

В Социалистической партии Украины считают, что отказ некоторых членов Партии регионов принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва может привести к исчезновению коалиции.

Об этом идет речь в заявлении СПУ, переданном УНИАН.

“В заявлениях отдельных представителей парламентской фракции Партии регионов, которые опубликованы в СМИ, речь идет о нежелании их принимать участие во внеочередном заседании Верховной Рады”, - отмечается в документе.

В связи с этим фракция социалистов в парламенте считает, что пересмотр своего отношения к “ранее заявленной инициативе частью фракции Партии регионов может привести к утрате единства парламентской коалиции”.

При этом фракция СПУ не исключает, что это может стать причиной прекращения функционирования коалиции, тем более, что это едва ли не единственный правовой способ перевести политические процессы в Украине в конституционное русло.

Такая перспектива, считают в Соцпартии, открывала бы путь для формирования коалиции нового состава без проведения “надуманных, не нужных обществу выборов”. “Это создало бы условия для реализации вероятных договоренностей между бизнесовыми кругами, которые поддерживают Партию регионов и “Нашу Украину” относительно общих интересов при осуществлении власти. Для таких условий внеочередные выборы лишние, а вред от них для государства очевиден”, - убеждены социалисты.

Члены фракции СПУ еще раз подтверждают необходимость проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины для рассмотрения вопросов относительно внесения изменений в Конституцию Украины; относительно решения Конституционного Суда по поводу льгот гражданам; относительно правового обеспечения избирательной кампании и др.

Приемлемым сроком заседания внеочередной сессии члены СПУ считают период до 10 августа этого года, по поводу чего внесены предложения всем парламентским фракциям.