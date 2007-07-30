У Бродского рассказали, зачем Тимошенко досрочные выборы

С помощью конституционного референдума БЮТ планирует установить контроль над рынком земли.

Об этом идет речь в заявлении президиума политсовета Партии вольных демократов, распространенном пресс-службой партии.

«За намерениями БЮТ провести конституционный референдум 30 сентября стоит желание манипулировать законами и Конституцией», - заявляет президиум политсовета Партии вольных демократов.

«Лидеры БЮТ активно пропагандируют идею проведения всеукраинского конституционного референдума одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду. Однако за этими заявлениями стоят намерения обеспечить неконтролированный доступ бютовских кланов к земельным и финансовым ресурсам», - утверждают они.

Вольные демократы напоминают, что во время голосования в Верховной Раде относительно снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения фракция БЮТ, пренебрегая интересами крестьян, настаивала на продлении моратория до 2008 года.

«Рассчитывая благодаря досрочным выборам вновь занять премьерское кресло, Юлия ТИМОШЕНКО планирует создать так называемый регулируемый рынок земли – под контролем депутатов Богдана ГУБСКОГО и Сергея ОСЫКИ, - говорится в заявлении. – В настоящее время эти олигархи контролируют теневой рынок земли, а завтра могут стать контролерами и официального рынка».

Партия вольных демократов в очередной раз обращает внимание на то, что БЮТ, прикрываясь официальными заявлениями о «цивилизованном рынке», продолжает теневые земельные махинации: в частности, в Черкасской и Киевской областях в последнее время возникали громкие земельные скандалы.

Вольные демократы предупреждают избирателей, что по манипулятивным технологиям БЮТ стоят планы большого капитала использовать Конституцию и законы в свою пользу.