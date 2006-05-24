В 2005 г. Украина торговала оружием стабильно

Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК заявил, что объем торговли Украины оружием в 2005 году составил 650-680 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАДРАК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 2005 год, несмотря на внутреннюю нестабильность власти и кризис отношений с Россией, характеризовался вполне стабильной работой системы. Государство оставило за собой исключительное право осуществлять торговлю оружием, а, несмотря на наличие около полтора десятка спецэкспортеров, по оценкам ЦИАКР, доля «Укрспецэкспорта» в объеме торговли превышает 80% всех украинских поставок.

В.БАДРАК отметил, что подсчеты общих результатов оружейного 2005 года свидетельствуют о том, что объемы в цифровом измерении превысили планку предыдущего 2004 года (около 650 млн. долларов). «По мнению экспертов ЦИАКР, опирающихся на открытые источники, объемы торговли в 2005 можно оценить в пределах 650-680 млн. долларов», – сказал В.БАДРАК.

По его словам, наиболее продаваемыми в 2005 году были авиатехника и бронетехника, а также их комплектующие, системы ПВО и средства радиолокации. Значительную часть объемов составили услуги по ремонту и модернизации авиатехники – по оценкам ЦИАКР – не менее 20% от общих объемов экспорта. При этом, не менее 10% объемов экспорта составили вооружения и военная техника из арсеналов ВСУ.

Руководитель центра отметил, что «Укрспецэкспорт» в 2005 году сохранил традиционную географию оружейного экспорта: Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, Африка, СНГ. При этом минимальным является присутствие Украины на рынках Америки и практически не покупается украинская оборонная продукция в Европе.