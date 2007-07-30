Верят ли украинцы предвыборным обещаниям (соцопрос)

Большинство граждан Украины не верят, что политические партии и блоки выполнят свои обещания, которые они дают перед выборами.

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований “Ментальные основы выбора” Института Горшенина, обнародованные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как отметил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, не верят в выполнение обещаний 67,77% респондентов. При этом среди опрошенных оказалось 13,41% тех, кто надеется на их выполнение, а 18,82% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

К.БОНДАРЕНКО также отметил, что 84,22% респондентов убеждены, что во время избирательной кампании политические силы прежде всего будут обещать повышение заработной платы и пенсий; 45,34% - улучшение медицинского обслуживания; 42,74% - возврат вкладов Ощадбанка; 41,98% - ликвидацию коррупции; 39,28% - создание новых рабочих мест. При этом, по его словам, 29,66% опрошенных убеждены, что среди обещаний будет решение жилищной проблемы; 22,8% - развитие малого и среднего бизнеса, 20,74% - решение проблем сферы образования.

Социологическое исследование проводилось с 20 июня по 4 июля 2007 года в 128 населенных пунктах. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2006 респондентов, которые представляют взрослое население Украины старше 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.