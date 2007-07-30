Желтый фосфор вернулся домой

Поезд с желтым фосфором проехал территорию России и находится на территории Казахстана, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС РФ.

По словам представителя ведомства, состав прошел по территории России по утвержденному графику и с соответствующим обеспечением безопасности. "Каждый груз, имеющий определенную специфику, сопровождается по отдельной схеме, которой все задействованные структуры строго придерживаются", - отметил он. В Казахстане фосфор на переработку примет предприятие "Казфосфат". Однако, как ранее сообщили в компании, они готовы принять на переработку желтый фосфор с места аварии, но не "грунт, загрязненный этим веществом".

Желтый фосфор транспортировали с казахстанской станции Аса через Украину до станции Оклеса в Польше. Однако 16 июля в результате аварии на перегоне Красное-Броды Львовской железной дороги из 58 вагонов поезда опрокинулись 15 цистерн с фосфором и шесть из них загорелись. Во время пожара облако ядовитых веществ распространилось по территории около 80 кв км.