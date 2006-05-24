Ехануров предлагает пари специалистам ЕБРР

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ скептически относится к прогнозам специалистов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о тенденциях развития украинской экономики в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Ю.ЕХАНУРОВ, открывая заседание правительства.

«Я считаю, что такие слова (макроэкономические прогнозы) специалистов господина ЛЕМЬЕРА из ЕБРР являются таким хорошим вызовом для меня, как премьер-министра, ну и профессионального экономиста», - сказал премьер.

В этой связи премьер предложил заключить своеобразное пари о том, что если прогнозы ЕБРР не оправдаются, то за каждую десятую долю роста ВВП Украины ЕБРР направит нашей стране кредит в размере 100 млн. евро на развитие инновационных технологий. В случае же, если прогнозы ЕБРР оправдаются, премьер-министр готов как профессор Национального университета имени Шевченко на каждой лекции упоминать о высоких профессиональных качествах прогнозистов ЕБРР.

Вместе с тем, премьер выразил уверенность, что прогнозы развития экономики, озвученные нынешним правительством, будут выполнены. «У меня есть надежда, что украинская экономика обогатится кредитами Европейского банка реконструкции и развития в следующем году», - сказал премьер.

Министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил на заседании правительства, что на последнем заседании Совета директоров ЕБРР, проходившем в Лондоне 20-23 мая, Украине было предоставлено право вести данное заседание.

Касаясь прогнозов, озвученных ЕБРР, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в официальном докладе главы ЕБРР Жана ЛЕМЬЕРА прозвучало заявление о том, что это финансовое учреждение намерено утроить размер инвестиций в украинскую экономику.

Кроме того, сообщил А.ЯЦЕНЮК, по результатам встречи с руководством Европейского инвестиционного банка стало известно, что ЕИБ намерен просить у ЕБРР мандат в размере 3 млрд. долларов сроком до семи лет для осуществления инвестиций в экономику Украины, а также стран бывшего СССР.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что специалисты ЕБРР, несмотря на наличие определенных рисков, соглашаются с прогнозами макроэкономического развития Украины, заявленными правительством Украины. «Относительно прогнозных оценок, то специалисты ЕБРР разделяют те прогнозные оценки, которые были выражены правительством Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в своем последнем отчете прогнозирует, что экономический рост в Украине в 2006 году будет наихудшим среди всех 27 стран Центральной и Восточной Европы. Так, по прогнозам ЕБРР, в 2006 году этот показатель в Украине снизится до 1,2%, тогда как в 2005 году он был на уровне 2,4%. Одной из причин такого состояния экономики эксперты ЕБРР называют стремительный рост цены на импортированный газ.

Напомним, эксперты Организации Объединенных Наций в феврале т.г. прогнозировали, что экономический рост в Украине в 2006 году составит 5%, в России – на уровне 5,8% и в Беларуси – на уровне 9%.

Справка УНИАН. Рост ВВП в Украине в январе-апреле 2006 года составил - 2,7%. В 2005 году рост ВВП составлял 2,4%. В 2004 году ВВП составил 12,1%.

При формировании госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, инфляции - 8,7%.