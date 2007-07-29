К Мельниченко пускают только родственников

Адвокат бывшего охранника экс-президента Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ подтверждает факт госпитализации своего подзащитного в больницу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал журналистам.

По словам П.СЫЧЕВА, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Октябрьской больнице г. Киева, проходит обследование. Кроме близких родственников к нему никого не допускают.

Он также отметил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в сознании и окончательный диагноз ему еще не поставлен.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован с диагнозом кровоизлияние в мозг.

8 февраля с.г. заместитель председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Георгия Гонгадзе Василий СИЛЬЧЕНКО заявил, что принял решение принять безотлагательные меры безопасности в отношении важного свидетеля по делу погибшего журналиста Георгия Гонгадзе – Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По словам В.СИЛЬЧЕНКО, это решение он принимал, исходя из материалов, которые он получил и которые подтверждают реальную угрозу для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Эти материалы уже находятся в Генеральной прокуратуре Украины, сказал он.

По убеждению депутата, есть все основания считать, что опасность, которая постоянно существовала для жизни и здоровья главного свидетеля по делу Г.Гонгадзе, приобрела конкретные признаки.

9 февраля адвокат бывшего майора Госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО П.СЫЧЕВ также назвал реальной угрозу безопасности для своего подзащитного на территории Украины.