В Киеве еще на 16 улицах введут одностороннее движение (список)

В Киеве еще на 16 улицах введут одностороннее движением автотранспорта.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 октября, обнародованном на сайте столичной власти.

Так, согласно документу, одностороннее движение будет введено на улицах Голосеевского района: просп. Голосеевском, ул. Васильковской, пер. Ужгородском, ул. М.Стельмаха, ул. А.Бубнова, ул. Бурмистенко, пер. Жуковского и пер. Коломыйском; Печерского района: улицах Анищенко и Аистова; Святошинского: улицах Львовской, Верховинной, И.Крамского и А.Петрицкого; Шевченковского района: улицах Рейтарской и Золотоворотский (изменение направления одностороннего движения) в комплексе с осуществлением светофорного объекта на перекрестке улиц Владимирской и Ирининской.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по внедрению одностороннего движения, согласно распоряжением, выступит КП "Киевдорсервис".

Предусматривается, что одностороннее движение на указанных улицах должно быть введено на протяжении 2012-2013 гг.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о введении одностороннего движения транспорта на 12 улицах Подольского района. Согласно решению, одностороннее движение решено было организовать на улицах: Ильинская, Григория Сковороды, Спасская, Хорива, Валашская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская и Еленовская.

В тот же год было открыто одностороннее движение на улицах Жилянской и Саксаганского. Общая стоимость работ по реконструкции обеих улиц для введения одностороннего движения составляла 49,5 млн. грн.

По данным КГГА, с 2007 до текущего года в столице в одностороннем режиме заработали около 40 улиц.