Киевские журналисты обязались возродить независимый Медиа-профсоюз

Отныне Киевский Независимый Медиа-профсоюз будет работать на базе устава НМПУ и иметь юридический статус Киевской городской организации НМПУ.

Такое решение приняли на общей конференции члены КНМП и НМПУ, которые живут и работают в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Медиа-профсоюза.

«Решение о перерегистрации КНМП на базе устава НМПУ было принято еще в феврале 2008 года, однако через раскол профсоюза так и не было выполнено», - отметил исполнительный секретарь НМПУ Сергей ГУЗЬ.

По его словам, в этом году удалось преодолеть основные разногласия и начался процесс возобновления единства среди организаций НМПУ. Сейчас процесс перерегистрации на базе устава НМПУ проходит большинство организаций, которые в свое время учредили Независимый медиа-профсоюз Украины, но были зарегистрированы в органах юстиции до 2005 года».

Конференция приняла заявление, согласно которому она добровольно взяла на себя обязательство возрождения всеукраинского Независимого Медиа-профсоюза Украины.

Председателем комитета объединенного КНМП переизбрали Юрия ЛУКАНОВА. Заместителем председателя избран Андрей ЯНИЦКИЙ. Также в состав нового комитета КНМП вошли Анна БАБИНЕЦЬ (телеканал «TBi»), Ольга ПАДИРЯКОВА (ИА «УНИАН»), Остап КРИВДИК та Юка ГАВРИЛОВА. В ревизионную комиссию КНМП вошли Павел БУЛГАК (председатель), Юрий ШЕЛЯЖЕНКО и Павел БЕРЕСТ.

Конференция избрала 4 делегата от фрилансеров на 4-й съезд НМПУ, который состоится в Киеве 10 декабря 2011 года. Еще 11 делегатов от КНМП будут избраны на собраниях первичных ячеек профсоюза в столичных СМИ.

Справка УНИАН. Киевский независимый Медиа-профсоюз основан 30 ноября 2002 года. Он был организатором протестов журналистов против цензуры в 2004 году – так называемой журналистской революции, которая предшествовала Оранжевой революции.