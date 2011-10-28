Блогер, избивший журналистку из-за «москальськой мовы», заплатит 51 грн

Одесский блогер Всеволод НЕПОГОДИН, напавший на журналистку Веру ГРУЗОВУ и нанесший ей два удара по ноге, заплатит штраф в размере 51 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам сама В.ГРУЗОВА, уточнив, что такое наказание назначено согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В.ГРУЗОВА добавила, что решила не подавать иск в суд, как советовали ей юристы, ограничившись заявлением в Приморский РОВД Одессы, участковый которого и сообщил ей «о принятых мерах административного воздействия к гражданину НЕПОГОДИНУ».

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 16 октября. Об нем написал сам В.НЕПОГОДИН на своей странице в Facebook, а В.ГРУЗОВА подтвердила эту информацию на своей странице.

В.ГРУЗОВА рассказала: «Я пришла на выставку в галерею Маркоff, на входе меня встретил Сева НЕПОГОДИН и наездами, и претензиями, и матом - два раза ударил меня по ноге. Мир не без уродов, но я в шоке чуть-чуть. Что делать, идти на курсы самообороны?».

В.ГРУЗОВА сообщила коллегам, что ранее получала угрозы от В.НЕПОГОДИНА через Интернет. Угрозы были вызваны ее публикациями в социальных сетях и, в частности, неуважительным, с точки зрения блогера, отношением к русскому языку. Кроме того, В.ГРУЗОВА является активисткой организации "Демократический альянс" и инициатором многих патриотических акций в Одессе, и ее активность также не нравилась В.НЕПОГОДИНУ.

После того, как В.ГРУЗОВА обратилась в милицию с заявлением об избиении, В.НЕПОГОДИН распространил в Интернете заявление, в котором объяснил свои действия в отношении журналистки защитой русского языка.

"Пару легких пинков … - это не избиение, а ответ на дерзкие выпады в мой адрес, порочащие честь и достоинство. Сторонники шароварщины думали, что русские литераторы не способны постоять за себя и дальше будут продолжать терпеть хамство в свой адрес. Я не считаю зазорным выдать пару пинков человеку, называвшему в сети МОЙ ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК «поганой москальською мовою», - написал В.НЕПОГОДИН.