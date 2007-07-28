Сегодня Президент осуществит рабочую поездку во Львовскую область

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО осуществят рабочую поездку во Львовскую область и примут участие в мероприятиях IV Всемирных бойковских фестин.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО осмотрит выставку народных мастеров «Барви Бойківського краю».

Также запланировано короткое общение Президента с представителями СМИ.

*** Первые Всемирные Бойковские фестины отмечаются со времени провозглашения независимости Украины. Это величественное действо, которое проводится через каждые пять лет (в 1992 г., 1997 г., 2003 г.), сопровождается неповторимыми трембитами и мелодиями троистых музык, собирает большое количество туристов и гостей со всего мира.