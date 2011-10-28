Тимченко расскажет о результатах 1-го этапа общественного обсуждения земельной реформы

В понедельник, 31 октября 2011 года в 14:00 состоится пресс-конференция председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко на тему: «Результаты первого этапа общественного обсуждения земельной реформы во всех регионах Украины». Адрес: ІА «RegioNews», ул. Крещатик, 10Б, оф. 8. Аккредитация: 0442788080, 0968162053

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