Крымских татар встревожила новость об автобусах с портретами Сталина

Представители Меджлиса крымских татар и общественности Севастополя выразили обеспокоенность по поводу возможного появления на улицах города автобусов с портретами Иосифа Сталина.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения (ЦИОД), по мнению депутата Верховной Рады АРК, президента Всемирного конгресса крымских татар Рефата ЧУБАРОВА, эту инициативу следует рассматривать не иначе как открытую попытку реабилитации тоталитарного сталинского режима, осужденного Парламентской ассамблеей ОБСЕ наравне с нацистским режимом.

По словам Р.ЧУБАРОВА, для него очень важной будет реакция на портреты Сталина жителей Севастополя. «Многие из них считают себя этническими русскими и настаивают на заботливом отношении к исторической памяти русского народа. Возможно (простите мне такое предположение), многие из них не осознают до сих пор масштабы таких катастроф, которые произошли в Украине и Крыму, как Голодомор и депортация крымско-татарского народа, да и историческую катастрофу самого русского народа, лишенного собственной истории», - сказал он.

«Но неужели они способны предать память о миллионах русских, которые стали жертвами красного террора, забыть об ужасных акциях уничтожения православного духовенства, русского крестьянства, казачества?», - заявил президент Всемирного конгресса крымских татар в комментарии для газеты «День».

Поддержал мнение Р.ЧУБАРОВА редактор газеты «Слово Севастополя» Николай ВЛАДЗИМИРСКИЙ. Он отметил, что это совсем не простая частная инициатива: «В Севастополе есть чрезвычайно большое российское влияние на разные процессы. Но и в самой России есть два течения: как известно, Президент МЕДВЕДЕВ заявлял, что в стране будет проводиться десталинизація, но другое течение в действительности утверждает эти сталинистские мотивы, и я считаю, что эта акция недаром началась именно из Санкт-Петербурга. Если акция не будет остановлена в Украине, это будет свидетельствовать о том, что украинская власть не самостоятельна и плетется в хвосте российской политики, а также склона к восстановлению тоталитаризма, в условиях которого некоторым политикам будет довольно комфортно».

Как напомнили в ЦИОД, сталинизм осужден международным сообществом как преступный режим наравне с гитлеризмом. Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года Иосиф Сталин был признан лицом, преднамеренно организовавшим геноцид украинской национальной группы в 1932-1933 годах.

Обеспокоенность по поводу «сталинских» автобусов выразил Общественный комитет памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. Общественные деятели и деятели культуры обратились к Президенту Украины с просьбой не допустить возрождения сталинизма в Украине. Аналогичные обращения направлены председателю Севастопольской горгосадминистрации, председателю Севастопольского городского совета, генеральному прокурору Украины и прокурору города Севастополя.

*** Как сообщала “Севастопольская газета", к 70-летию парада 1941 года на Красной площади в Москве, в Севастополе появятся троллейбусы и автобусы с портретами Сталина.

Организаторы проекта утверждают, что не имеют никакого отношения ни к одной из политических сил или партий ни в России, ни в других странах, а деньги на акцию собирают через Интернет. В СМИ отмечалось, что одним из учредителей такого движения является журналист из Санкт-Петербурга Виктор ЛОГИНОВ.