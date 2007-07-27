Состоялась презентация Ан-148 для ряда российских авиакомпаний

26 июля на АНТК им. О.К.Антонова состоялась презентация регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-148 для руководителей ряда авиакомпаний России.

Мероприятие было организовано при участии российской лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко», которая выступает постоянным партнером по продвижению Ан-148 на российский и мировой рынки, сообщили УНИАН в пресс-службе АНТК им. О.К.Антонова.

программу презентации открыл генеральный конструктор АНТК Дмитрий КИВА, рассказавший представителям авиакомпаний «Полет», «ЮТэйр», «Россия», «Газпромавиа» о ходе программы Ан-148 и планах по дальнейшему развитию этого проекта.

Также гости посетили Летно-испытательную базу АНТК в Гостомеле, где поднялись на борт Ан-148 и детально ознакомились с его конструкцией, бортовым оборудованием, характеристиками эксплуатационной технологичности и технологией аэродромного обслуживания.

В Центре подготовки летного состава АНТК обсуждались вопросы организации обучения летного и наземного персонала авиакомпаний эксплуатации Ан-148. В частности, была достигнута договоренность, что обучение первых экипажей начнется уже в январе 2008 г. После этого ведущие специалисты «Антонов» ответили на многочисленные вопросы эксплуатантов авиатехники.

Справка УНИАН. Потребность в самолетах типа Ан-148 в России до 2020 года составляет 200–250 штук. «План производства гражданских самолетов Объединенной Авиастроительной Корпорации на 2008-2012 гг.», утвержденный решением правительства РФ от 28 марта 2007 г., предусматривает продажи 96 самолетов Ан-148 воронежской сборки. При этом доходы украинских предприятий составят около 1 млрд. долл., поступления в государственный и местные бюджеты Украины в виде налогов и сборов составят более 293 млн. долл., а на украинских предприятиях будет создано около 11 000 новых рабочих мест.