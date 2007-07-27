Стретович: Дискредитация Луценко - это грязное давление со стороны криминалитета

Массированная информационная кампания по дискредитации Юрия ЛУЦЕНКО, которая развернулась в последнее время в СМИ, является нахальной попыткой запугать политика и бросить тень на одного из наиболее популярных лидеров демократического лагеря.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении лидера «Христианско-демократический союзу» Владимира СТРЕТОВИЧА.

В документе отмечается: “Нас не удивляет, что оппоненты избрали именно такой путь, ведь им не хочется рассказывать народу о том, чью жизнь они улучшили за время пребывания при власти. Остается одно – поливать грязью оппонентов”.

По мнению В.СТРЕТОВИЧА, лидер мегаблока – Юрий ЛУЦЕНКО, “незапятнанная репутация и активная борьба против криминалитета которого давно мозолит глаза голубо-красной стае” выбран мишенью было не случайно.

“Попытки скомпрометировать лидера мегаблока "Наша Украина – Народная Самооборона" является ответом криминалитета на активную кампанию за отмену депутатской неприкосновенности, считает В.СТРЕТОВИЧ. - Ведь неприкосновенность – это как раз то, ради чего криминальные элементы рвутся в парламент”. “Без неприкосновенности им депутатство не нужно, потому что не спрячет их от правосудия”, - убежден он.

Он также считает, что “средства, потраченные на протяжении нескольких дней на мощную рекламу упомянутого скандала во всех видах украинских СМИ, однозначно свидетельствуют в пользу заказного характера этой информационной войны”. “Мы имеем достаточно оснований говорить, что массированное тиражирование перекрученной, тенденциозно поданной информации, является примером черного пиара, направленного против одного из претендентов на победу в избирательной кампании”, - подчеркивает автор заявления.

Он обращает внимание на то, что “во всех публикациях нет ни одного достоверного факта, который бы подтверждал причастность Юрия ЛУЦЕНКО к коррупционным деяниям, определенным Законом Украины «О борьбе с коррупцией».

“Для нас не стал неожиданностью факт появления такого «компромата» - наша политическая сила готова к грязным технологиям. Нет никаких сомнений, что раздувание скандала – это ответ криминалитету на войну, которую блок «Наша Украина – Народная самооборона» объявил нечистым на руку политикам”, - подчеркивает В.СТРЕТОВИЧ.

Он напоминает, что “появление материала подобного характера напоминает недавно проведенную кампанию известным еженедельником. Попытка авторов этого издания очернить экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО не увенчалась успехом. Специальная следственная комиссия ВР не нашла подтверждения изложенным в статье фактам, основанным на откровенной лжи”.

“Бело-голубые издания пытаются найти «компромат» в каждом шаге Юрия ЛУЦЕНКО. Даже недельная поездка на море с детьми за собственные средства подается чуть ли не как преступление против человечества. Нелепость и абсурдность обвинений очевидна, однако для их заказчиков важно другое – информацию начали цитировать другие СМИ”, - отмечается в заявлении.

Поэтому В.СТРЕТОВИЧ подчеркивает, что “лидер мегаблока "Наша Украина – Народная Самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО является образцом европейского политика, для которого интересы народа, – на первом месте. В отличие от своих политических оппонентов, он не имеет дач и дворцов, однако имеет желание дать каждому украинцу шанс на достойную жизнь”.

Несмотря на грязное психологическое давление, отмечает автор заявления, “мы будем продолжать свою деятельность по очистке общества от криминальных элементов и будем бороться с проявлениями коррупции во всех сферах жизни. Мы не остановим свою акцию по отмене депутатской неприкосновенности, которая станет началом победного крестового похода на коррупцию”.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО опроверг информацию, размещенную в некоторых СМИ, о том, что якобы он в должности министра лоббировал интересы предприятия "Украинские новейшие телекоммуникации", где якобы работает его супруга.