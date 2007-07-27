Мэр Ялты Сергей Брайко презентует в Киеве Всеукраинский фестиваль фейерверков

1 августа 2007 года в 11.00 в конференц-зале Дома Культуры «Украина» (ул. Большая Васильковская, 103) состоится пресс-конференция на тему: «Проведение Всеукраинского фестиваля фейерверков-2007 в Ялте».

Дата проведения фестиваля – 12-14 августа.

Участники: мер города Ялта Сергей Брайко, Министр курортов и туризма АР Крым Владимир Савельев, фронтмен группы «Скрябин» Кузьма, генеральный директор «Event Academia» Дмитрий Криворучко, директор пиротехнической компании «Golden Fire» Ярослав Карпухин.

Участники пресс-конференции продемонстрируют видеозапись с изображением уникального шоу - панорамного фейерверка, которое впервые будет представлено в Украине, поделятся секретами пиротехников разных стран мира, а также ответят на все вопросы, связанные с организацией и программой шоу в Ялте.

Нужна аккредитация. Телефон: 496-20-74, 8(067) 234-02-91, Валентин.