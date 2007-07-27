УНП о намерении восстановить памятник Сталину в Харьковской области

Украинская народная партия расценивает намерение пророссийских сил Харьковской области восстановить памятник Сталину как потерю реальности от украинофобии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Пророссийские организации Украины теряют чувство реальности от тотальной украинофобии”, - заявил представитель «Правицы», председатель Харьковской областной организации Украинской народной партии Василий ТРЕТЕЦКИЙ, комментируя заявление руководителя харьковского отделения «Русского блока» Геннадия МАКАРОВА, что Иосифу Сталину, который вроде бы, объединил украинские земли, необходимо восстановить памятник в Коломаке, снесенный в 1956 году местными жителями.

По словам В.ТРЕТЕЦКОГО, «восстановление памятника Сталину, которое инициирует харьковский филиал «Русского блока», - граничит с потерей чувства реальности”. Он также выразил удивление, как „в один день представители „Русского блока» в Харьковской области умудрились с крестами призывать верующих не праздновать 320-летие избрания гетманом Ивана Мазепы, поскольку, мол, он предан анафеме московской церковью, а уже на следующий день - инициировать восстановление в Коломаке памятника Иосифу Сталину, замучившего тысячи священников»”.

По словам представителя УНП „тот факт, что представители пророссийских сил на одни акции берут кресты и иконы, а не другие - портреты Сталина - свидетельствует о потере каких-либо идеологических ориентиров”. В борьбе с независимостью Украины «проимперским силам не чужды даже мероприятия, несовместимы друг с другом, хотя в душе не верят ни в Бога, ни в Сталина, а только в рубли от зарубежных спонсоров» - подчеркнул В.ТРЕТЕЦКИЙ.