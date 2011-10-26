Водителя, сбившего беременную женщину в Чернигове, задержали в Москве

Водитель, который сбил беременную женщину на переходе в Чернигове в 2010 году, задержан в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Управления МВД Украины в области.

В ходе оперативно-профилактической операции "Розыск", которая проводилась в октябре, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД области и Черниговского городского отдела установили местонахождение 37-летнего жителя областного центра, который находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В июле 2010 года этот мужчина за рулем автомобиля "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе возле стадиона имени Юрия Гагарина сбил беременную женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила многочисленные травмы, а ее ребенок погиб.

Водитель находился на подписке о невыезде, и чтобы избежать уголовного наказания (санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет), виновник дорожно-транспортного происшествия сбежал в Россию. В Москве он устроился на работу на автомойку. Черниговские оперативники определили местонахождение беглеца и связались с российскими коллегами, те и задержали гражданина Украины. Сейчас решается вопрос о проведении экстрадиции и передаче беглеца украинской стороне.