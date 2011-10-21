Названия станций метро можно выгодно продать

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает продажу названий станций будущего наземного метро в Украине компаниям и частным лицам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, об он сообщил 20 октября по итогам семинара по вопросам проектирования, строительства и управления, и развития метрополитена, который состоялся в г. Дубаи (ОАЭ).

«Очень интересной составляющей доходов, кроме определения стоимости поездки в зависимости от длины маршрута, является реклама и продажа названий отдельных станций метро - как компаниям, так и частным лицам», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, в частности, в Дубаи некоторые станции носят "имена" ведущих игроков рынка - компаний, которые, тем самым, рекламируют свою продукцию, при этом средства за такую рекламу направляются на развитие и строительство самого метрополитена.

«Например, вы едете вдоль фабрики «Рошен», а станция называется «Петр Порошенко subway station». Это и запоминается, и служит лучшей рекламой. Поэтому, думаю, финансово состоятельные украинцы смогут таким образом реализовать свои амбиции и увековечить свои имена. Кроме того, есть много корпораций, нуждающихся в такого рода рекламе», - отметил вице-премьер-министр Украины.

Б.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что Министерство инфраструктуры Украины совместно с мэрами и губернаторами городов-миллионников будут работать над тем, чтобы максимально уменьшить стоимость реализации проекта наземного метро, но при этом обеспечить европейский уровень услуг. «Мы будем разбираться со стоимостью отдельных составляющих строительства. Думаю, что железобетонные конструкции могут нам обойтись гораздо дешевле, чем в Дубаи. Относительно подвижного состава - можно локализовать производство в Украине», - сказал он.

Вице-премьер-министр Украины также отметил, что к разработке ТЭО будут привлечены ведущие европейские компании. «Мы привлечем компании, например, работавшие над проектом метро в Дубаи, проведем тендер на сам проект. Главное - работать по принципу жестких контрактов», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.