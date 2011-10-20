МИД не советует украинцам ехать в Таиланд

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно, до конца октября, воздержаться от поездок в Таиланд, где ситуация с наводнениями приобретает серьезный характер.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Посольства Украины в Таиланде, значительное количество дождевых осадков, которые прошли в Королевстве Таиланд в конце сентября – в начале октября, привели к ухудшению ситуации с наводнениями в северных и северо-восточных провинциях страны, приобретая общенациональные масштабы.

Подтопленными остаются промышленные районы Таиланда в 20 провинциях, среди которых больше всего пострадали: Утай Тани, Чай Нат, Лоп Бури, Синг Бури, Анг Тон, Аюттая, Накхон Саванн, Чачоенгсао, Патум Тани и Нотабури. В результате наводнений пострадало более 14 тысяч предприятий, без работы осталось около 700 тысяч человек.

Количество жертв составляет 300 человек, материальный ущерб оценивается ориентировочно в 30 млрд. долларов США.

В результате наводнения и выхода из берегов реки Чао Прая затоплен ряд исторических и туристических объектов г. Аюттая, расположенного в примрено 100 км к северу от столицы Таиланда.

Сохраняется опасность затопления столицы Таиланда - города Бангкок. На данный момент от подтопления в разной степени серьезности страдают пять районов столицы. Жителям еще семи районов рекомендована частичная эвакуация.

Правительством Таиланда принимается комплекс общенациональных мер, направленных на противодействие и преодоление последствий наводнения в стране. Объявлено об эвакуации населения в наиболее критических районах, страдающих от стихии, и создании мест временного убежища для пострадавших.

По данным Посольства Украины в Королевстве Таиланд, граждан Украины среди пострадавших в результате наводнения нет.

Посольство Украины в Таиланде продолжает отслеживать дальнейшее развитие ситуации в пострадавших от стихийного бедствия регионах Таиланда.