У фермера отобрали 12 мешков марихуаны

У жителя одного из поселков Попаснянского района Луганской области сотрудники милиции обнаружили и изъяли 24 килограмма конопли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

В общей сложности сотрудники милиции обнаружили 12 мешков марихуаны. Согласно заключениям экспертов, вес изъятого составил 24 кг.

Как пояснил задержанный, сам он наркотики не употребляет, на жизнь зарабатывает фермерством. А коноплю выращивал на продажу – раз в год, осенью, к нему приезжал щедрый клиент, которому он и продавал весь урожай.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ведется следствие, в ходе которого предстоит установить все обстоятельства произошедшего. И если версия с покупателем марихуаны найдет свое подтверждение, деяния подозреваемого могут быть переквалифицированы со ст. 309 УК Украины на ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).