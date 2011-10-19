В Луганске поставят памятник российской императрице
16:47, 19 октября 2011Общество
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Землю выделили в центре
В Луганске будет установлен памятник российской императрице Екатерине ІІ.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил депутат Луганского областного совета, председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен КЛИНЧАЕВ.
«В настоящий момент разработан памятник Екатерине ІІ как основоположнице города Луганск. Выделена земля Луганским областным советом в центре города», - сказал он.
По его словам, сейчас идет сбор средств на изготовление памятника. А.КЛИНЧАЕВ считает, что завершить работы по установлению памятника удастся через два-три года.
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