В Луганске поставят памятник российской императрице

В Луганске будет установлен памятник российской императрице Екатерине ІІ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил депутат Луганского областного совета, председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен КЛИНЧАЕВ.

«В настоящий момент разработан памятник Екатерине ІІ как основоположнице города Луганск. Выделена земля Луганским областным советом в центре города», - сказал он.

По его словам, сейчас идет сбор средств на изготовление памятника. А.КЛИНЧАЕВ считает, что завершить работы по установлению памятника удастся через два-три года.