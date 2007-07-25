Луганск принял 60 детей с пораженной территории

Сегодня утром на оздоровление в Луганскую область прибыли 60 детей из Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, детей сопровождают шесть педагогов.

Все они приехали из Радеховского района, который попал в зону поражения продуктами горения в результате аварии поезда с фосфором, произошедшей на Львовской железной дороге.

По решению руководства Луганской облгосадминистрации и областного совета, дети будут отдыхать в детском оздоровительном лагере «Заря» Рубежанского казенного химзавода, расположенном в Креминском районе, который является рекреационной зоной Луганской области.

Все расходы на отдых и оздоровление детей – а это ученики 5-11 классов - берет на себя Луганская область. Дети будут находиться в лагере столько времени, сколько будет необходимо.