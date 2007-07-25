Новые тарифы на парковку в центре Киева

С 1 августа в Деснянском, Печерском и Подольском районах столицы будут действовать новые тарифы на парковку легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировала заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

Парксервисы этих районов уже вошли структурными подразделениями в городское коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис», которое решением Киевсовета от 26 июня 2007 года определено единственным оператором по парковке транспортных средств и взиманию парковочного сбора. Также проходит процесс вхождения в эту структуру и других бывших райпарксервисов.

В настоящее время проходит работа специальной комиссии, которая устанавливает точный, экономически обоснованный план сборов за парковку от каждой площадки. Тогда, надеется И.КИЛЬЧИЦКАЯ, удастся избежать многочисленных фальсификаций и краж в этой сфере. Дополнительные поступления пойдут как на благоустройство уже существующих мест для парковки, так и на обустройство новых. Пока работа комиссии не завершена в других семи районах Киева пока нецелесообразно вводить новые тарифы, считает И.КИЛЬЧИЦКАЯ. Поэтому принято решение вообще временно отменить там плату за стоянку.

Новые тарифы на услуги парковки легковых автомобилей определены по трем территориальным зонам:

первая зона - Центр (в границах Европейская пл., ул. Трехсвятительская, ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Большая Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Басейная, ул. Шелковичная, ул. Грушевского) – 7 грн. в час;

вторая зона – районы, прилегающие к центру (ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкая, ул. Артема, ул. Телиги, ул. Индустриальная, бул. Чоколовский, Краснозвездный пр., пл. Московская, бул. Дружбы народов, Набережное шоссе) – 5 грн. в час; третья зона – другие улицы – 3 грн. в час.