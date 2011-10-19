СМИ: в киевском зоопарке отравили еще одного оленя

В киевском зоопарке произошло очередное ЧП - тяжело заболела самка оленя Давида. Об этом газете "Сегодня" сообщили сотрудники зоопарка.

«Это последний олень Давида в коллекции зоопарка — самка, она сейчас при смерти. Симптомы те же, что и при отравлении крысиным ядом. Возможно, ее тоже отравили», — сказал один из заместителей директора зверинца. Официально же здесь о происшествии не говорят. Директор Алексей Толстоухов вчера целый день не брал трубку, а его первый зам Михаил Иванов от комментариев отказался.

По данным газеты, вчера оленя целый день не видели в вольере, сотрудники рассказали, что самочку забрали подальше от посетителей.

Напомним, в сентябре в зоопарке умер 4-летний самец оленя Давида, занесенный в Красную книгу. На днях директор зоосада Алексей Толстоухов рассказал, что результаты экспертизы тела животного показали — оленя отравили крысиным ядом.