Отработанное ядерное топливо будут складировать в Киевской области?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «Об обращении с отработанным ядерным топливом».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 из 369 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено установить правовые принципы обращения с отработанным ядерным топливом, хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР, создания единой системы и оптимизации структуры обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законопроектом, централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (далее - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом Государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Централизованное хранилище размещается на площадке, которая располагается между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, которая претерпела радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы.

Предусмотрено, что в проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности, максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение и т.п.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая вместимость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборников реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Для хранения в централизованном хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законопроектом, для хранения в централизованном хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного “сухого” хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

Заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10% общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области в соответствии с перечнем, утвержденным Киевской областной государственной администрацией.

Указанные средства учитываются в смете строительства централизованного хранилища. Перечисление денег осуществляется пропорционально фактически освоенным капитальным инвестициям по данным бухгалтерского учета, без учета налога на добавленную стоимость.