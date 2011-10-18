Сельских участковых должны избирать местные жители

Руководитель Управления МВД Украины в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий ЛИТВИН считает, что участковых инспекторов милиции в сельских районах должны избирать местные жители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 14 октября на заседании коллегии управления.

По словам В.ЛИТВИНА, с соответствующей законодательной инициативой он планирует обратиться совместно с руководством Херсонской облгосадминистрации, к Верховной Раде.

«Сейчас разрабатывается положение о функционировании поселковых отделений милиции в районах с количеством личного состава не более 15 человек. Причем, участковые будут проживать и работать на закрепленных территориях. Мы будем выходить с инициативой к высшему законодательному органу, чтобы участковые инспекторы избирались местными жителями, как председатели поселковых советов», - сообщил генерал-майор.

По мнению В.ЛИТВИНА, такой эксперимент позволит сократить затраты на содержание административного персонала в райотделах и повысить эффективность работы участковых инспекторов. Кроме того, он считает, что избираемость работников милиции повысит у них ответственное отношение к работе, а также поднимет уровень доверия к милиции среди населения.

В качестве эксперимента такой вариант работы участковых инспекторов В.ЛИТВИН планирует реализовать в районных отделах, которые уже были реформированы, – Нижнесерагозском, Великолепетихском и Великоалександровском. Однако проведение эксперимента станет возможным после согласования данного нововведения с руководством МВД.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года постановлением Кабинета министров Украины от 28 сентября 2011 года «О реорганизации некоторых территориальных органов Министерства внутренних дел», были реформированы несколько райотделов милиции в Херсонской области.

В частности, решением Кабмина предусмотрено укрупнение путем присоединения трех райотделов милиции – Нижнесерогозского путем присоединения к нему Ивановского, Великолепетихского – путем присоединения Верхнерогачикского и Великоалександровского – путем присоединения к нему Высокопольского.