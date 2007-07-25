Ученые назвали самое грязное море в мире

Средиземное море является самым загрязненным в мире, пишет в понедельник испанская газета "El Pais" со ссылкой на ведущих ученых и организации защитников природы.

"Воды Средиземноморья загрязнены, особенно в районах крупных портовых городов, нефтепродуктами и другими отходами, - оно становится опасным для здоровья человека", - отмечает наиболее влиятельное в Испании периодическое издание.

По сведению газеты, которая использует данные международной организации защитников природы Greenpeace и испанского Института исследования мирового океана, "в каждом кубическом метре средиземноморской воды содержится 33 вида различных отходов, а на каждый литр приходится 10 граммов нефтепродуктов".

"Ежегодно в воды Средиземноморья сливается, умышленно или случайно, более 400 тысяч тонн нефтепродуктов; на каждый километр морского дна приходится более 1900 различных предметов, являющихся отходами человеческой деятельности", - отмечается в статье.

В ней подчеркивается, что "особую опасность для флоры и фауны Средиземноморья представляют отходы из пластмассы, концентрация которых особенно высока у побережья".

"Самыми загрязненными прибрежными районами в Испании являются Барселона и прилегающие к ней зоны (северо-восток) и Альхесирас (юг страны)", - пишет газета.

Она полагает, что "несмотря на то, что ежегодно Средиземноморье бороздят 12 тысяч судов, 20% которых - танкеры, основной причиной загрязнения являются выбросы в море отходов с побережья".

"На берегах Средиземного моря проживает 150 миллионов человек, еще 200 миллионов прибывают сюда каждое лето на отдых. Во многих странах в море попадают канализационные отходы, загрязнение происходит также за счет впадающих сюда рек", - сообщает "El Pais".

Издание приводит мнение профессора экологии Барселонского университета Жоана Роса (Joan Ros), который считает, что "вся рыба и все морепродукты, вылавливаемые в Средиземноморье, загрязнены".

РИА Новости