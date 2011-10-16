Из Львовского университета МВД исчез арсенал оружия

Во Львовском университете внутренних дел выявлена недостача оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«12 октября в ходе проверки склада вооружения Львовского государственного университета внутренних дел была выявлена недостача оружия, в том числе пистолетов, винтовок, автоматического оружия, а также образцов учебного оружия», - отмечается в сообщении.

В то же время в МВД не уточнили, о каком количестве оружия идет речь.

Вместе с тем, в ведомстве заметили, что приказом министра внутренних дел Украины создана группа для проверки обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил заместитель министра Дмитрий ВОРОНА. Кроме того, в состав группы вошли работники департаментов внутренней безопасности, материального обеспечения, кадрового обеспечения, Главного управления Внутренних войск МВД, Главного штаба МВД.

«Группа срочно отбыла в командировку в учебное заведение для проведения служебной проверки. По результатам ее работы будет принято решение в рамках действующего законодательства. В четверг, 20 октября, в Министерстве внутренних дел Украины состоится брифинг по этому вопросу», - сообщили в УСО.

Также в МВД напомнили, что по результатам событий, имевших место недавно в Коминтерновском райотделе внутренних дел Харькова, где были выявлены факты исчезновения табельного огнестрельного оружия, министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ было дано поручение проверить наличие оружия в территориальных органах и учебных заведениях системы МВД.

«Подобные целевые проверки и масштабные инвентаризации не проводились в течение последних 10 лет. Проверкой будут охвачены 32 места хранения оружия, в том числе – УМВД областей, учебные заведения и склады вооружения”, - отметили в министерстве.