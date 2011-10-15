Тигипко: приговор Тимошенко не повлияет на инвестиции в Украину

Судебный приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на инвестиционный климат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в рамках XI Международного экономического форума в Трускавце вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО отказался комментировать сам приговор суда. «Я не считаю, что говорить об инвестициях в Украину бессмысленно. Будут смотреть не только на политические дела, но и на инвестиционные условия, закрытие-открытие бизнеса и другие составляющие. Комментировать приговор суда мне не следует. Я работаю в исполнительной ветви власти. Я могу прокомментировать в одном: мне не нравится, как работают наши суды, особенно по линии экономики», - отметил С.ТИГИПКО.

«Президент прислал интересный законопроект – не судить за экономические преступления, а сначала компенсировать то, что должны заплатить. Не заплатил – тогда за решетку», - сказал С.ТИГИПКО и отметил, что к судебной ветви власти «сегодня наибольшее недоверие народа».