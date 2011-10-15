"Крым-Кубань" переименовали в "Крым-Кавказ"

Международный пункт пропуска «Крым-Кубань» будет переименован в международный пункт пропуска «Крым-Кавказ».

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, правительство Украины одобрило соответствующее распоряжение № 999-р от 12 октября.

Данным распоряжением одобрен проект Соглашения (в форме обмена нотами) между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и РФ от 8 февраля 1995 года, и касается переименования пункта пропуска.