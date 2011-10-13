Ярмарка органических продуктов переехала из Львова в Киев

В субботу, 15 октября, в Киеве, на Конкрактовой площади, пройдет Третья Всеукраинская ярмарка органических продуктов.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений МИЛОВАНОВ.

Он отметил, что первые две ярмарки проходили во Львове, но третья, ввиду того, что в ярмарках принимают участие производители со всей Украины, будет проводиться уже в столице.

"Ярмарка будет работать один день, официальное открытие – с 10.00 до 18.00", - сообщил Е.МИЛОВАНОВ. Планируется, что участие в ярмарке примут несколько десятков производителей органической и экологически чистой продукции. «Будут, преимущественно, продукты конечные, готовые к употреблению. Будут овощи, фрукты, соки, джемы, сиропы, крупы, мука, молоко, сметана, мясные и колбасные изделия. Кроме того, на ярмарке будут готовиться блюда из органических ингредиентов», - сообщил Е.МИЛОВАНОВ.

Вместе с тем он отметил, что в Украине до сих пор нет законодательства, регулирующего производство органических продуктов питания, хотя правительство понимает важность развития данного сегмента рынка. «В государственной программе развития села до 2015 года написано, что приоритетами государства были и остаются как минимум 10% от валового производства сельскохозяйственной продукции органического статуса. Насколько это реально до 2015 года? Это достаточно сверхоптимистично. Но в последнем выступлении Виктора ЯНУКОВИЧА на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября снова прозвучало то, что Украина ставит себе цель - накормить мир экологически чистыми продуктами. Это говорит о том, что по крайней мере в высших эшелонах власти есть понимание перспективности производства подобных продуктов», - считает Е.МИЛОВАНОВ.

Но, несмотря на это, рынок потребления органических продуктов питания в Украине развивается. В 2010 году его объем оценивался, по словам Е.МИЛОВАНОВА, на уровне 2,4 млн. евро, а в текущем году составит около 5 млн. евро. «Потребление в Украине растет фактически в два раза на протяжении последних трех лет, что говорит о том, что украинцы обеспокоены качеством продукции, которое является в среднем достаточно невысоким на украинском рынке, и потребитель ищет альтернативные продукты», - отметил он.

Е.МИЛОВАНОВ сообщил, что сегодня в Украине 270 тыс. га заняты под органическим производством и более 140 производителей в разных регионах страны производят такую продукцию.