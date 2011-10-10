Министр МВД: живем на войне

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ представил коллективу Главного управления МВД Украины в Харьковской области нового руководителя Виктора КОЗИЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Харьковской области, министр объявил присутствующим приказ от 10 октября, согласно которому на должность начальника Главного управления МВД назначен полковник милиции В.КОЗИЦКИЙ, который до этого занимал должность первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Руководитель МВД также сообщил, что экс-начальник харьковской милиции Михаил МАРТЫНОВ переведен в аппарат МВД.

А.МОГИЛЕВ выразил благодарность за сотрудничество генерал-майору милиции М.МАРТЫНОВУ, а вновь назначенному руководителю пожелал успехов в служебной деятельности.

«Сегодня необходимо отходить от репрессивной функции милиции, оказывать помощь населению, действовать исключительно в рамках закона, – сказал А.МОГИЛЕВ. – Мы живем в достаточно жесткое время, на войне с преступностью. Учитывая последние события в Одессе, руководителям подразделений следует крайне бережно относиться к личному составу. Ежедневная учеба и отработка практических навыков, забота о подчиненных являются сегодня приоритетными».