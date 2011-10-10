В Луганской области объявлен в розыск бывший епископ Луганский и Старобельский УПЦ КП по подозрению в мошенничестве на сумму 100 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Подозреваемый 1976 года рождения мошенническим путем завладел деньгами жителя Луганска в сумме 100 тыс. долларов и исчез. Эти действия попадают под статью 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

По информации милиции, 21 октября 2009 года разыскиваемый был назначен епископом Луганским и Старобельским УПЦ КП и возведен в сан архиерея.

13 декабря 2010 года решением Синода УПЦ КП епископ был освобожден от управления Луганской и Старобельской епархиями УПЦ КП, лишен сана архиерея и запрещен в священнослужении за совершение поступков, не совместимых с канонами УПЦ КП.