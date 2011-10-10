Sony уже готова снимать биографию Джобса

Киностудия Sony завершила переговоры о приобретении прав на экранизацию биографии создателя Apple Стива Джобса, скончавшегося на прошлой неделе.

Sony готова заплатить за права на проект около 1 миллиона долларов сообщает русская служба Би-Би-Си.

Ранее студия Sony выпустила "Социальную сеть" Дэвида ФИНЧЕРА, основанную на биографии создателя Facebook Марка ЦУКЕРБЕРГА, и "Человек, который изменил все", где Брэд ПИТТ играет бейсбольного менеджера Билли БИНА.

Биографичекий 500-страничный том "Стив Джобс" написал бывший редактор журнала Time Уолтер АЙЗЕКСОН, книга стала хитом продаж еще до выхода в печать: в ночь смерти С.Джобса она заняла на сайте Amazon.com второе место по числу предварительных заказов.

После смерти главы Apple публикация книги была отложена издательством Simon & Schuster до конца октября.