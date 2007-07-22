В Польше в аварии автобуса пострадал украинец (обновлено)

22 июля с.г. в 01.30 по киевскому времени на трассе А-4 соединением Ополе–Гливици произошла авария при участии рейсового автобуса, перевозивший из Германии (Дюссельдорф) в Украину (Одесса) 47 пассажиров: граждан Украины, Германии и Израиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по предыдущим данным, ДТП произошло в результате наезда грузовика на автобус, когда он осуществлял аварийную стоянку для замены колеса.

В результате аварии погиб гражданин Израиля. Другие пострадавшие – сын и, вероятно, жена погибшего (оба в удовлетворительном состоянии) и один из водителей автобуса, гражданин Украины (в тяжелом состоянии), доставлены в одну из больниц г.Стрельци Опольски. Еще два гражданина после необходимого медицинского обследования были выписаны, и они вместе с другими пассажирами продолжат следование к пункту назначения.

Генконсульством Украины в Кракове решены вопросы обеспечения всех пассажиров местами в гостиницах и питанием до прибытия на место происшествия другого автобуса.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Польша и в МИД Украины.