В Бабьем Яру по случаю 101-летия почтили память Елены Телиги

21 июля, 101 год назад родилась украинская поэтесса Елена Телига. В день ее рождения представители патриотических организаций и почитатели поэтессы творчества собрались в Бабьем Яру в Киеве, передает “5-й канал”.

Именно здесь фашисты расстреляли 36-летнюю женщину. Место ее могилы до сих пор не известно, так же как и многих других, расстрелянных в Бабьем Яру. А единственный в Украине музей О.Телиги работает в расположенной неподалеку школе и существует лишь благодаря энтузиазму учительницы и учеников.

О.Телига родилась в Подмосковье в 1906 году в семье ученого Ивана Шовгенова. Потом семья переехала в Украину, потом в Чехословакию. Большое влияние на Елену имел ее муж - кубанский казак, воин армии Петлюри Михаил Телига.

Супруги вернулась в Украину осенью 1941-го. Елена и Михаил понимали, как рискуют. Подготовка газеты и бескомпромиссная позиция по отношению к гитлеровцам не оставили им шанса. В феврале 1942-го представителей украинского подполья. среди которых были супруги Телиг, расстреляли в Бабьем Яру.

10 лет назад киевская учительница украинской литературы Лина ЕРМОЛАЕВА осознала - она не может рассказать ученикам ни об этой поэтессе, а ни о других представителях пражской школы в литературе. Учительница решила самостоятельно исправить эту ситуацию. Ее ученики также прониклись идеей создать школьный музей.

Фото из семейного архива, документы, отзывы благодарных посетителей. Ежегодно их все больше приходит к музею. Впрочем и через 10 лет маленькая комната в школе остается единственным в Украине музеем выдающейся женщины.