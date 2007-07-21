Во Львовской области продолжаются работы по ликвидации техногенной катастрофы, которая произошла 16 июля в результате схождения с железнодорожной колеи цистерн с желтым фосфором.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на сегодняшнее утро обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем. Проводятся работы по поднятию и транспортировке цистерн с желтым фосфором. Подняты и загружены на железнодорожные платформы 5 цистерны. На 9 цистернах проводятся работы по ликвидации пробоин и трещин. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию.

По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства) отклонений от действующих нормативов не обнаружено.

С начала возникновения чрезвычайной ситуации госпитализированы 184 человека, из них 52 детей, 14 спасателей, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара, трое медицинских работников, которые оказывали неотложную медицинскую помощь в зоне чрезвычайной ситуации, остальные - жители близлежащих населенных пунктов. Тяжелобольных нет. 6 работников МЧС находятся в состоянии средней тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 168 чел. личного состава и 41 единица техники от МЧС, 8 пожарных и 3 восстановительных поезда Укрзализныци, 203 работника МВД, 64 чел. личного состава и 22 ед. техники Минобороны, представители предприятия, производящего желтый фосфор - ООО "Казфосфат" Республики Казахстан и 138 медицинских работников, задействованных в проведении профилактических осмотров населения.