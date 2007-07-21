Госпитализированы 125 человек, отравившиеся на свадьбе

В Ровенской области на лечении в инфекционных отделениях медицинских учреждений с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит” находятся 125 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 14 лет, которые 14 июля были на свадьбе в с. Малый Жолудьск, где находилось около 200 человек из шести сел района.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания госпитализированных средней и легкой степеней тяжести.

Специалистами областной и районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.