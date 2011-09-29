На Донбасс-Арене учились справляться с террористами

В Донецке прошли антитеррористические международные учения «Донбасс-Антитеррор - 2011».

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, учения проводились с целью отработки взаимодействия органов безопасности и спецслужб в рамках «Программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2011-2012 годы»

Участие в международных совместных командно-штабных тренировках приняли более 150 специалистов по антитеррору Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Польши и других государств. Они отрабатывали вопросы межведомственной координации действий региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Подводя итоги учений, глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что главной целью мероприятия было «увидеть и реально оценить уровень взаимодействия и эффективность антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием людей на примере спортивного комплекса «Донбасс-Арена» и понять, насколько мы готовы к обеспечению безопасности футбольного турнира». Он отметил готовность участников учений совершенствовать механизмы взаимодействия, вместе искать новые, адекватные формы нейтрализации возникающих угроз.

В ходе учений изучены возможности использования ресурсов Всемирной Таможенной организации с целью своевременного предупреждения и пресечения контрабанды предметов, которые могут быть использованы при подготовке и совершении терактов или осуществления экстремистской деятельности. Были отработаны вопросы противодействия использованию современных коммуникационных технологий, в частности сети Интернет, в террористических и экстремистских целях.

Были продемонстрированы практические возможности украинских подразделений по выявлению, предупреждению и прекращению террористического акта на объекте инфраструктуры Евро-2012 – стадионе «Донбасс-Арена».

Участники тренировок ознакомились с современной специальной техникой, оснащением и вооружением субъектов, входящих в антитеррористический центр Украины при СБ Украины. Достигнута договоренность о проведении в дальнейшем таких тренировок на региональном уровне с привлечением информационных ресурсов международных организаций криминальной полиции.

Генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции (Интерпол) Рональд НОУБЛ дал высокую оценку уровню подготовки к чемпионату Европы по футболу с точки зрения безопасности: «Начиная с 2002 года, я посещаю с инспекцией объекты олимпийского уровня, и сегодня оцениваю подготовку стадиона и всей инфраструктуры Евро-2012 в Донецке как очень высокую. Высоким является и уровень взаимодействия спецслужб, как в рамках СНГ, так и с Интерполом по вопросам гарантирования безопасности спортивных мероприятий. Я убедился, что и спортсмены, и болельщики могут быть уверены в своей безопасности».

По словам руководителя международной полиции, Интерпол отправит в Украину своих сотрудников для инспекции всех структурных объектов чемпионата, а также предоставит собственные информационные базы данных для обеспечения безопасности чемпионата. «На Евро-2012 необходимо большое внимание уделять людям, которые будут приезжать сюда из-за границы. Интерпол в этом плане поможет с информацией», - отметил он.