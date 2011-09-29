В Черновицкой епархии не думали, что бил-борды с Кириллом кого-то обидят

В Черновицкой епархии Украинской православной церкви отмечают, что заказывали бил-борды в рамках подготовки к встречи предстоятеля РПЦ патриарха КИРИЛЛА от имени всех православных

Об этом в комментарии «УНИАН-Религии» сообщил викарий Черновицкой епархии, епископ Хотинский МЕЛЕТИЙ.

«Православная Буковина приветствует своего Патриарха» - именно такое содержание вкладывали в Черновицкой епархии УПЦ, заказывая приветственные бил-борды, сказал епископ. (На бил-бордах была надпись «Буковина приветствует своего патриарха», и это возмутило отдельные политические силы и представителей общественности - УНИАН)

Он отметил, что «надпись заказала Черновицкая епархия, потому что верующие УПЦ сегодня являются большинством на Буковине – это 400 приходов, 12 благочинов, 14 монастырей. Нам приятно, что патриарх едет к нам, мы видим, что мы не брошены, и мы заказали бил-борды от имени большинства. Если бы кто-то написал что-то от своего имени, представляя себя в качестве Буковины, – это другое». При этом он допустил, что, «возможно, нужно было бы написать, что православная Буковина приветствует своего Патриарха», и добавил, что в епархии не ожидали, что это кого-то может оскорбить.

В то же время он констатировал, что действительно, на Буковине есть те, кому приезд патриарха не нравится, но «они в меньшинстве, и они пытаются выдать неприятие визита за общее настроение».

Викарий Черновицкой епархии навел статистику, согласно которой, УПЦ Киевского патриархата на Буковине имеет 130 зарегистрированных приходов. «Но реальных приходов, если семьдесят есть – то хорошо», - прокомментировал владыка МЕЛЕТИЙ. По его словам, Греко-католических приходов на Буковине - 24. «К нам никто не обращался, протесты не заявляли, что их лично будет оскорблять этот визит», - отметил епископ УПЦ.

По его мнению, пастырский визит предстоятеля РПЦ на Буковину не может привести к конфликту. Значительная часть жителей региона – румыны и Молдова – являются прихожанами УПЦ. «Почти треть верующих – румыны. Эти люди чрезвычайно благочестивые, богобоязненные, мирные, доброжелательные и гостеприимные. Эти человеческие качества являются основой того, что визит патриарха КИРИЛЛА должен пройти в хорошем ключе», - уверен епископ МЕЛЕТИЙ.

«Люди ожидают Патриарха и гордятся тем, что он посетит регион, потому что ничего подобного за историю Буковины не было. Для этого были исторические основания. До 1918 года Буковина была в составе Австро-Венгрии, до 1944 года - в составе королевской Румынии. И уже после 1944 года она стала украинской территорией. В 30-х годах сюда приезжал патриарх Румынский Мирон (Кристя). Это был последний знаменательный визит в жизни верующих региона», - рассказал викарий Черновицкой епархии.

Вспоминая историю, он отметил, что со временем верующие люди стали переходить в православную церковь – на то время – в украинский экзархат. «Есть обращение к экзарху Украины, тогда – митрополиту Иоанну, о том, что священники с паствой просились в лоно Церкви. Этот переход был документально оформлен», - вспомнил епархиальный викарий.

Как сообщили в Черновицкой епархии УПЦ, патриарха КИРИЛЛА ожидают вечером, 1 октября. В этот день он возглавит всенощную службу в Свято-духовом кафедральном соборе в Черновцах. 2 октября патриарх возглавит Божественную литургию, освятит Свято-Троицкий собор в Банченах и посетит детский дом Герцаевского района Черновицкой области при Банченском мужском монастыре, где воспитываются почти 200 детей сирот.