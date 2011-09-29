На территории гимназии нашли 20 боеприпасов

В городе Прилуки Черниговской области на территории гимназии найден арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Во время проведения земляных работ на территории гимназии № 1 было обнаружено 20 артиллерийских снарядов калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны. Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание в управление МЧС Украины в Черниговской области.

Кроме того, на территории бывшего военного полигона, расположенного вблизи города Батурин Бахмачского района, во время выполнения задач по разведке и разминированию группа пиротехнических работ Управления МЧС Украины в Черниговской области обнаружила 4 артиллерийских снаряда калибра 125 мм времен войны. Уничтожить артиллерийские снаряды планируется 30 сентября.