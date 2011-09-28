В УПЦ призывают политиков не пиариться на визите Кирилла

Политические силы, выступающие против визита Предстоятеля РПЦ патриарха КИРИЛЛА на Буковину, проводят собственную пиар-кампанию.

Такое мнение в комментарии «УНИАН-Религии» выразил председатель Синоидального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, пресс-секретарь предстоятеля УПЦ Георгий КОВАЛЕНКО.

«Те, кто выступают против визита патриарха КИРИЛЛА, хотят на его авторитете заработать себе дивиденды, стать известными в обществе или в политическом поле. Мы не видели негативных или агрессивных заявлений от официальных представителей других конфессий, поэтому мы думаем, что не может быть никакого обострения на межрелигиозной почве. Что касается одиночных обращений церковно-политических или просто политических организаций, мы призываем их заниматься политикой и не вмешиваться в религиозную жизнь верующих людей в Украине», - отметил Г.КОВАЛЕНКО.

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ подчеркнул, что патриарх КИРИЛЛ посещает Украину, чтобы побудить общество к дискуссии относительно социального служения церкви - относительно брошенных детей, детей больных СПИДОМ, относительно детских домов.

«Для верующих, находящихся в единстве с РПЦ, визит патриарха – это радость молитвенного и евхаристического общения. Более того, этот визит носит и социальный характер, поскольку патриарх будет освящать Свято-Троицкий собор при детском доме, известным на всю страну, о котором заботится архимандрит Лонгин (ЖАР). Поэтому визит патриарха - не повод к политическим или межконфессиональным дискуссиям», - отметил председатель Синоидального информационно-просветительского отдела УПЦ.

При этом он подчеркнул, что, по его информации, в Черновцах и в регионе спокойная атмосфера, и нагнетают ее только те единичные обращения политических организаций, которые распространяют светские СМИ.

По мнению Г.КОВАЛЕНКО, «верующие люди любой конфессии никогда не будут против их братьев из других конфессий, когда приезжают их религиозные лидеры или священнослужители».

«Проблемы могут возникать между религиозными организациями, когда есть факты прозелитизма или попытки обратить представителей одной веры в другую. Визиты Святейшего не несут такой расцветки, поэтому, я думаю, что представители других конфессий Украины, враждебно (к визиту – УНИАН) не относятся», - констатировал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.