Янукович внес в ВР законопроект о декриминализации экономпреступлений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности) зарегистрирован в ВР сегодня, 27 сентября.

Вместе с тем текст законопроекта на сайте пока не размещен.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ, информируя о сути законопроекта о декриминализации экономических преступлений, отмечал, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях. "Самое главное это то, что по всем экономическим преступлениям, абсолютно всем, лишение свободы будет невозможным. Все наказания заменяются исключительно на финансовые санкции", - сообщил он.

По его словам, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса.

В частности, речь идет о ст.ст. 202 (нарушение порядка хозяйственной деятельности и деятельности по предоставлению финансовых услуг), 203 (запрещенные виды хозяйственной деятельности), 207 (уклонение от возврата выручки в иностранной валюте), 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, нарушение сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней, подделка знаков почтовой оплаты, незаконное изготовление или использование государственного клейма), 218 (фиктивное банкротство), 220 (сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности), 221 (незаконные действия в случае банкротства), 223 (размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска), 225 (обман покупателей и заказчиков), 226 (фальсификация средств измерения), 228 (принуждение к антиконкурентным согласованным действиям), 234 (незаконные действия по приватизационным ценным бумагам), 235 (действия с государственным имуществом).

"В связи с его (законопроекта) большой актуальностью считаем, что он должен быть принят в самый короткий срок, так как он очень назрел и актуален для украинского общества", - сказал А.ПОРТНОВ.